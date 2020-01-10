Биограф Венички, барышня Мурочкина и Умка: какие встречи ожидают нас в выходные?

Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные прекрасной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.

10.30 – комедийный мультфильм «Клара и волшебный дракон» (Украина, 2019, 6+). Жизнерадостный енот и ворчливый гном отправляются в дальний путь, чтобы вернуть волшебного дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?

13.30 – анимационный фильм «Эллиот» (Канада, 2018, 6+). Маленькая лошадка мечтает занять место одного из северных оленей в упряжке Санты. У него есть всего три дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них. Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!

16.00 – аниме «Дети моря». (Япония, 2014, 12+). Мальчики Уми и Сору родились и выросли в море, они обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, а морские существа появляются в необычных для себя местах обитания.

18.30 – триллер «Потерянный остров» (Россия, 2019, 16+). Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.

«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

11 и 12 января в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30

Вход свободный

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: pbs.twimg.com