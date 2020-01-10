Биограф Венички, барышня Мурочкина и Умка: какие встречи ожидают нас в выходные?

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Встреча с победителем премии «Большая книга-2019» 6+
Встреча с талантливым человеком — событие всегда знаковое. А уж с победителем национальной литературной премии «Большая книга-2019» вдвойне. Ведь это столкновение не только с бездной богатств русского языка, но и с масштабной, колоритной, неоднозначной фигурой главного героя произведения, отмеченного экспертами из Литературной академии.
В субботу вас ждет презентация той самой книги — «Венедикт Ерофеев: посторонний». Ее проведет один из авторов — литературовед, доктор филологических наук Олег Лекманов. Это первая биография Ерофеева и параллельно Венички, героя поэмы «Москва — Петушки», где большое место уделено анализу поэмы в попытке понять, соответствуют ли многочисленные мифы о личности писателя действительности.
Это будет живое и многостороннее общение с биографом, написавшим более шести с половиной сотен захватывающих исследований, его ответы на вопросы об актуальности подобной литературы, о портрете современного литературного героя, фото- и автографсессия с читателями.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
11 января в 16.00
Вход свободный
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Концерт в свете лампы 12+
Музыкант и журналист Ырк Мурочкина отмечает свой день рождения на сцене — с песнями, добрыми историями и талантливыми друзьями. Это будет уютный квартирник в старинном особняке. Разговор от сердца к сердцу, глаза в глаза. Пряная лирика под аккомпанемент фортепиано и обжигающие латиноамериканские ритмы.
Компанию барышне Мурочкиной на сцене составят: Георгий Стругов (фортепиано), Максим Кривохижа (гитара), школа африканских барабанов YANKADI, Дмитрий Долгов, Илья Ерохов.
Областной дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
11 января в 19.00
Цена билета — 150 руб.
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Забег Дедов Морозов во Владимире 6+
Новогодние каникулы во Владимире завершатся традиционной открытой акцией. Забег пройдет по традиционному маршруту от Театральной до Соборной площади. Не забудьте взять с собой шапочку Деда Мороза или Снегурочки, а если есть целый костюм, то наденьте и его.
Театральная площадь
12 января в 12.00, регистрация начинается в 11.00
Вход свободный
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Королевский балет в кино 12+
Смешанная программа демонстрирует разнообразие стилей Королевского балета – от классической хореографии Мариуса Петипа до работ британских хореографов, возвысивших британский балет до мирового уровня. Третий акт «Раймонды» Петипа – эталон русского классического балета в одном действии, блистательный и техничный, в то время как «Энигма-вариации», напротив, до мозга костей британские: от музыки Элгара и традиционной сценографии Джулии Тревельян-Оман до фирменного стиля Аштона, одного из основателей британского балета. Завершает эту многогранную программу «Концерт» МакМиллана – современный взгляд на классическую балетную технику.
Режиссер: Кеннет МакМиллан. В ролях: Анна Роуз О’Салливан, Джеймс Хэй, Ясмин Нагди, Рёити Хирано, Маяра Магри.
«КиноМакс-Владимир»: пр-кт Ленина, 29
12 января в 15.00
Цена билета – 450 руб.
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Выставка национальных костюмов 6+
Рынок на Студеной приглашает детей и взрослых на интерактивное мероприятие «Добро пожаловать в мир национального костюма». Гости выставки познакомятся с национальными костюмами, культурой и историей народов России, особенностями их быта и обычаев. Во время работы выставки пройдёт мастер-класс по ношению платков и экранизация традиции сватовства.
Рынок на Студёной: ул. Дворянская, 27а, 2-й этаж
12 января в 17.00
Цена билета – 250 руб.
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Умка: чтение и пение 16+
Умка — лидер рок-группы, автор стихов и песен, филолог и переводчик, уже два десятка лет ездит с концертами по бывшему Союзу, Европе и Америке. Редкий случай полноценного синтеза американской музыкальной и русской поэтической традиции, то есть на концертах в прямом смысле слова «весело и интересно». Привезет дисков, книжек и своих фирменных футболок. Приходите заранее, места в «Эйдосе» немного.
Книжный магазин «Эйдос»: ул. Большая Московская, 20а
12 января в 17.00
Вход свободный, взносы приветствуются
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные прекрасной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 – комедийный мультфильм «Клара и волшебный дракон» (Украина, 2019, 6+). Жизнерадостный енот и ворчливый гном отправляются в дальний путь, чтобы вернуть волшебного дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками — тремя забавными обезьянками. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?
13.30 – анимационный фильм «Эллиот» (Канада, 2018, 6+). Маленькая лошадка мечтает занять место одного из северных оленей в упряжке Санты. У него есть всего три дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них. Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!
16.00 – аниме «Дети моря». (Япония, 2014, 12+). Мальчики Уми и Сору родились и выросли в море, они обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, а морские существа появляются в необычных для себя местах обитания.
18.30 – триллер «Потерянный остров» (Россия, 2019, 16+). Столичный журналист Игорь Воеводин прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли своё последнее пристанище 12 человек, окружённых дикой природой в бескрайнем океане. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
11 и 12 января в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: pbs.twimg.com
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