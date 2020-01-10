Биганов ушел с четырех автобусных маршрутов

С 1 января на четыре пригородных автобусных маршрута № 108 (Владимир-Головино), 110 (Владимир-Красное Эхо), 139 (Владимир-Вяткино) и 156 (Владимир-Зелени) должны были выйти новые перевозчики. По факту на линию автобусы вышли только по двум направлениям: до Вяткино и до Головино. Перевозчик — ИП Трегубов. Жители деревень и поселков, находящихся по этому маршруту, недовольны срывами графиков движения автобусов. После новогодних праздников на маршрут № 110 тоже вышел новый перевозчик «Трансовт». Маршрута № 156 в расписании владимирского автовокзала нет. В справочном советуют ехать на проходящих автобусах, следующих до Цибеево, Лыково, Новоалександрово и Козики.

Договор на обслуживание этих рейсов между администрацией Владимирской области и перевозчиком «ЕвроТрансВладимир» (группа компаний «БигАвтоТранс») закончился 31 декабря 2019 года. «Призыву» стало известно, что региональные власти предлагали прежнему перевозчику пролонгировать договор хотя бы на полгода. Экспертам хватило бы времени, чтобы организовать конкурсы среди перевозчиков. Но этого не случилось. Директор «БигАвтоТранс» Дмитрий Биганов от своих слов не отказывался. Ранее «Призыв» сообщал, что крупнейшая компания, работающая на рынке пассажирских перевозок, уходит. Изменение в расписании четырех пригородных маршрутов — первая ласточка.

Пассажиры вяткинского автобуса по старинке звонят в «БигАвтоТранс».

В Вяткино и Бараки автобусы «БАТ» исправно возили людей 16 лет. И сейчас при срывах графиков другим перевозчиком на компанию посыпалась куча звонков и жалоб. В справочной владимирского автовокзала сообщают наименование нового перевозчика, но в сети его телефонов не найти. «Призыв» направил запрос в администрацию области с надеждой получить комментарий от департамента транспорта и дорожного хозяйства. Оперативно информацию получить не удалось.

На сайте департамента появились данные об отказе от проведения конкурса по 11 маршрутам, пригородным и междугородным. Ни по одному лоту нет информации ни о заявках, ни об оценке комиссии. В список попали: № 101 (Владимир–Шихобалово), 106 (Владимир–Цибеево), 109 (Владимир–Овчухи), 117 (Владимир–Судогда), 123 (Владимир–Ново-Петрово), 128 (Владимир–Малахово), 141 (Владимир–Лыково), 503б (Владимир–Муром), 507 (Владимир–Гусь-Хрустальный), 509 (Владимир–Андреево), 513б (Владимир–Вязники). Это все маршруты, оставшиеся в обслуживании у «ЕвроТрансВладимира». С 1 марта компания уходит с трех маршрутов: № 101, 109, 141. Остальные перевозчик покидает с 1 февраля.

В ближайшее время администрация должна начать подготовку к проведению торгов. Перевозчиков определяют через аукционы на госзакупках. Ранее директор департамента транспорта Алексей Косилов уверял, что сбоев в работе маршрутной сети не будет. Но уже по четырем пригородным маршрутам ясно, что в реальности дела обстоят иначе.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»