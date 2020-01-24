Бесплатные завтраки могут вернуться до окончания учебного года

Бесплатное питание для школьников младших классов может вернуться уже в текущем учебном году. Владимирские чиновники ждут решений нового правительства по распределению финансирования на выполнение этих полномочий. В администрации областного центра уверены, что документ будет разработан быстро. И бесплатно кормить детей младших классов начнут уже в ближайшее время. Причем не только тех, кто ходит в первую смену. В ряде школ учащиеся третьих и четвёртых классов посещают вторую смену. Им, видимо, компенсируют обеды.

Бесплатные завтраки во Владимире отменили в январе прошлого года. Депутаты и чиновники аргументировали это недостаточностью денег в бюджете. Сейчас родители из областного центра вынуждены платить за питание ребенка около 400 рублей в месяц. Между тем, ряд муниципальных районов, например, Собинский, практику бесплатного питания сохранили. Глава администрации Собинского Района Александр Разов считает, что денег, выделяемых на образование, хватает и на обеспечение завтраками, если грамотно организовать учебный процесс и его финансирование. Кроме того, питание школьников — это ещё вопрос здоровья: потратишься на еду — сэкономишь на лечении.

15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс.

— Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Для нашего общества это чрезвычайно важно, — подчеркнул глава государства.

На пресс-конференции, проводившейся 21 января, губернатор Владимир Сипягин сообщил, что ждёт принятия нормативных документов, из которых станет понятно, какие финансовые средства необходимы для решения вопроса с питанием со стороны областного бюджета. Администрация города Владимира также ждёт «исходники» для будущих расчётов.

— Мы ждём решения, которое должно быть принято в ближайшее время на федеральном уровне. Речь идёт о паритетном финансировании. Это очень важно. Деньги должны поступить из федерального, областного бюджета и муниципальных образований. Как только будут определены все принципы, сроки, пропорции этого софинансирования, администрация города Владимира тут же примет сооветующее решение, — заверил Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира.

Родители и педагоги школ активно обсуждают тему возвращения завтраков в школы. Естественно, все этому рады. Классные руководители в том числе, поскольку сейчас им приходится ещё и заниматься сбором денег на питание, а это дело щепетильное и муторное.

— Новость о том, что бесплатное питание возвращается, меня обрадовала, потому что больше не придётся заниматься еженедельным сбором денег, – поделилась мнением Евгения Шарова, классный руководитель 2Б класса школы №43. — Дети питаются с удовольствием, еда разнообразная. Они даже частенько спрашивают добавку.

Ранее «Призыв» сообщал, что родителям предложили оценить на вкус меню школьной столовой.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»