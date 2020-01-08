Бешеная собака набросилась на ребенка 

Новый очаг бешенства зафиксирован в Ковровском районе. Опасным заболеванием заразилась собака, принадлежавшая жителям деревни Ручей. Животное вдруг стало вести себя неадекватно: у неё наблюдалась шаткая походка, позывы к рвоте, кашель. Затем животное стало проявлять агрессию к домашним кошкам и своим хозяевам. Собака набросилась на ребенка. Животное усыпили, сообщает портал «Ковровские вести». Известно, что ранее против бешенства питомец не вакцинировался.

Проведенное в лаборатории исследование показало, что собака действительно была больна бешенство.

В связи со сложной ситуацией по бешенству животных на территории Коврова и Ковровского района местных жителей просят строго соблюдать правила содержания собак и кошек: не позволять питомцам контактировать с дикими животными и не забывать про прививки против бешенства. Сделать ее можно на улице Першутова, д. 45. Обо всех случаях подозрительного поведения животных следует сообщать в районную ветстанцию по телефонам: 2-14-20, 2-27-49.

Ранее «Призыв» сообщал, что в поселке Пакино Ковровского района собака загрызла бешеную лису.

Ольга Ефремова

Фото: slavdelo.dn.ua