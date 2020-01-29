«Белый дом» не подтвердил увольнение директора департамента ЖКХ

Областная администрация опровергла сведения об увольнении директора департамента ЖКХ Ильи Потапова. Сообщение об отставке появилось накануне вечером. Информационный портал «Life» выдал материал «Неугодный» чиновник из команды Сипягина узнал о своём увольнении на больничном». Однако в пресс-службе главы региона данных о том, что Илья Потапов уходит со своей должности, на данный момент нет.

— Мы можем оперировать только фактами. Никаких материальных свидетельств нет. Как работал человек, так и работает, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. — Насколько я знаю, речь шла о больничном. Но фактически мы будем знать об этом только тогда, когда он предоставит в кадры документ. На данный момент такового нет.

Илья Потапов возглавил департамент 14 ноября 2018 года.

Мы попытались получить информацию от самого Ильи Потапова. Однако на телефонные звонки он не отвечает. Что интересно, обычно чиновник не был против общения с прессой и даже перезванивал, если был занят. При этом издание «Life» привёло слова чиновника областной администрации.

— Может быть, просто губернатор принял решение, что мне не место в его команде. Точного, конкретного ответа я не получил. Что в моей работе не так, что не устраивает, озвучено не было, — пояснил Илья Потапов нашим коллегам.

Согласно информации издания, одной из причин возможного ухода чиновника из «Белого дома» стали разногласия по вопросам управления компаниями ООО «Владимиртеплогаз» и ЕРИЦ. При этом на сайте областной администрации Илья Потапов до сих пор значится руководителем департамента ЖКХ.

Слухи об уходе Ильи Потапова из областной администрации появились неделю назад. Тогда же Владимиру Сипягину на пресс-конференции пришлось отвечать на вопрос о возможном увольнении чиновника.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

По поводу главы департамента ЖКХ, то хочу отметить, что человек работает, выполняет свои обязанности.

И решение о его увольнении или дальнейшей работе принимает курирующий зам.

Вообще, я сторонник всегда вертикали власти.

Только так система работает.

Если начинаются какие-то линейные решения, это накладывает свои отпечатки, появляются личные «хотелки».

Вертикаль власти работает, решение принимает заместитель губернатора, ничего не поменялось.

Илья Потапов пришел в команду Владимира Сипягина одним из первых спустя месяц после выборов. До назначения в «Белый дом» он трудился в администрации областного центра, занимал должность заместителя руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства. После прихода к власти представителя ЛДПР его карьера пошла явно в гору. Однопартиец Сипягина стал отвечать за ЖКХ всего региона, став главой соответствующего департамента.

Полина Тарбеева

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