Автовладелец отсудил деньги за поврежденную деревом машину

Автовладелец из Владимира отсудил более 67 тысяч рублей на ремонт своего автомобиля. «Mazda CX-5» пострадала в результате падения ветки дерева. Инцидент произошел летом прошлого года рядом с многоквартирным домом на ул. Токарева областного центра. Автовладелец припарковал машину под деревом, а когда стал выходить, увидел, что одна из веток упала прямо на крышу иномарки.

Проведенная независимая экспертиза показала, что стоимость причиненного ущерба составила 53 500 рублей. Еще 10 тысяч рублей владелец автомобиля потратил на оценщика. Также имели место и сопутствующие расходы.

Чтобы вернуть затраченные деньги, супруга автовладельца обратилась с иском в суд. Так как дерево росло в зоне ответственности МКУ «Благоустройство», ответчиком на суде выступило это казенное учреждение.

Ремонт иномарки и оценка обошлись собственнику в десятки тысяч рублей.

Только признать себя виноватыми сотрудники «Блогоустройства» не спешили, указав, что истцом не доказан факт причинения ущерба. Дерево, по их мнению, не имеет признаков заболевания, а значит, и оснований для спила нет. Между тем от проведения дендрологической экспертизы на предмет определения заболевания дерева муниципальное предприятие отказалось. Суд же с доводами ответчика не согласился. Предоставленные истцом фотографии свидетельствовали о трухлявости ствола.

— Суд пришел к выводу, что автомобиль поврежден именно в результате падения на него сломавшейся ветки дерева, что имело место в связи с ненадлежащим уходом МКУ г.Владимира «Благоустройство» за деревьями на соответствующей территории, — уточняет пресс-служба Фрунзенского районного суда города Владимира. В итоге исковые требования были удовлетворены.

Ранее «Призыв» сообщал, что житель Владимира отсудил более 260 тысяч рублей на ремонт автомобиля, также пострадавшего в результате падения дерева. Инцидент произошел у дома № 8 по улице Михайловской в областном центре. Машина получила серьезные повреждения.

Ольга Ефремова

Фото: m.sokolinaya-gora.ru