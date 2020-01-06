Автомобилисты соберутся на рождественские гонки

В Рождество любители больших скоростей соберутся в Судогодском районе. 7 января в деревне Новокарповка, расположенной в 20 километрах от Владимира, состоится первый этап кубка Владимирской области по ралли-спринту «Другая скорость – гонка возрождение». Организаторы обещают новую интересную трассу в живописном месте и заверяют, что к проведению гонок все готово. Участие в них примут не только профессионалы, но и любители. Пока заявилось 26 участников, однако завтра эта цифра может увеличиться.

Заявить о себе можно и на регистрации, она начнется в 9.00, сами старты — в 11.00.

— География участников широкая. Это и Владимирская область, и Кострома, и Рязань. Едут даже из Сибири. Автомобили будут соревноваться в трех классах. Первые два — это переднеприводные и заднеприводные автомобили с объемом двигателя до 2 литров. В третий класс войдут более мощные, спортивные автомобили,- рассказал «Призыву» организатор гонок Артем Семёнов.

Участников гонки будут разбивать на пары, тот кто выиграл — пройдет в следующий этап. И так, пока не определится тройка лучших. Помимо зрелищных гонок, въезд на которые будет свободным для всех желающих, для зрителей подготовлена насыщенная программа с музыкой и угощениями. Подробнее ознакомиться с трассой и правилами мероприятия можно в официальной группе гонок.

Как еще интересно провести рождественские праздники, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото группы «Другая Скорость (Another speed)»