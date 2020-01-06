Автомобиль сбил пенсионерку на парковке у «Глобуса»

31-летний водитель «Lada vesta» сбил пешехода при выезде с парковочного места у гипермаркета «Глобус». По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 80-летняя женщина проходила мимо его машины. Очевидцы аварии сообщают в соцсетях, что бабушка только вышла из автомобиля своего сына и пошла в сторону «Глобуса». Авария произошла накануне вечером около шести часов. На улице уже было темно, парковка освещается незначительно. В это же время там гоняла молодежь. Они проделывали опасные манёвры, создавая угрозу наезда на пешеходов и столкновения с другими автомобилями.

В результате ДТП пострадала пожилая женщина.

На месте врачи «скорой помощи» диагностировали у неё черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как «Призыв» сообщал ранее, у Химзавода насмерть сбили пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

Анна Тумановская

Фото группы «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте»