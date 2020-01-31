Арестовали заместителя главврача «Красного Креста»

Заместитель главврача Владимирской больницы скорой помощи отправлен под домашний арест. Такую меру пресечения для Александра Певунова избрал накануне Октябрьский районный суд Владимира. Органами предварительного следствия Певунов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Взятку в размере 1,1 миллиона рублей заместитель главврача, по версии правоохранителей, получил в июле прошлого года. За эти деньги Певунов пообещал посодействовать с заключением двух госконтрактов на поставку рентген оборудования, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Под домашним арестом Александр Певунов пробудет 2 месяца, до 27 марта включительно.

Ранее «Призыв» сообщал об уголовных делах, возбужденных в отношении бывшего главврача областной клинической больницы. Любовь Быкова обвиняется в растрате 20 миллионов бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение» на покупку томографа. Также ее обвиняют в получении взятки в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей от коммерческих структур, участвующих в конкурсах на поставку медоборудования и услуг для нужд клиники.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»