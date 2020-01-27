Арбитражный суд Владимирской области поддержал позицию Владимирского УФАС России

Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламу, размещенную 16 мая 2019г. у входа в аптечный пункт – Аптека «Озерки» по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д.8 следующего содержания: «Озерки» Аптечная сеть №1 * В Санкт-Петербурге по данным аналитической компании «RNC Pharma», ненадлежащей и нарушающей п.1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе». По результатам рассмотрения дела ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» выдано предписание о прекращении нарушения требований законодательства о рекламе.

В связи с чем, ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании незаконным и отмене решения и предписания. Однако 14 января 2020 года, суд отказал ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» в удовлетворении заявленных требований, подтвердив тем самым правомерность вынесения решения и предписания Владимирского УФАС России