Антибиотики: когда принимать и зачем

Первое мое детское воспоминание про антибиотики связано с фильмом «Открытая книга». Там Ия Саввина играет советского ученого, впервые получившего советский же пенициллин. Не знаю, как так вышло, но на всю жизнь у меня засело в голове знание – плесень убивает бактерии. И дело вовсе не в плесени, а в бактериях. Антибиотики действуют именно на них. Они не работают против вирусов. Кажется, нужно рассказывать об этом детям с самого раннего возраста, чтобы потом им не приходило в голову лечить ОРВИ антибиотиками. Материал я готовила вместе с педиатром Ксенией Лебедевой.

Глава 1. Я психанула и дала антибиотик

В то время как антибиотики в аптеках продают только по рецепту, а врачи прекратили их назначать при простуде, многие мамы всей страны продолжают уповать на антибиотик как на чудо-таблетку, которая обязательно поможет, если больше ничего не помогло.

Как это происходит? Ребенок заболел: температура, насморк, кашель. В общем, типичная ОРВИ. Мама смиренно поит его водой, проветривает и увлажняет помещение. Все по заветам доктора Комаровского. Но вот беда, температура держится уже четвертый день, а сопли (простите за подробности) позеленели. «Ну все, — думает мама,- мы его теряем». И дает таблетку антибиотика, который в аптеке без рецепта не купить, но в домашней аптечке на целый полк еще хватит. Ребенок выздоравливает (а куда ему деваться?), мама торжествует: антибиотик всех спас. Через несколько дней на приеме у педиатра по поводу выписки мама расскажет по секрету: «Знаете, доктор, он болел, болел, я психанула и дала антибиотик…» Врач разведет руками и попросит больше так не делать, но мама, уверенная в своей правоте, пойдет домой и пересчитает антибиотики в аптечке, потому что мало ли что…

Почему мама не права?

Абсолютное большинство детских простуд вызваны вирусами. Они поэтому и называются ОРВИ, где ВИ – это вирусная инфекция.

Действительно, случается, что к вирусной инфекции присоединяется бактериальная, но это состояние должен диагностировать врач, и антибиотик (если он нужен) тоже должен выбрать и назначить врач. Кстати, 4 дня температуры и цвет соплей вообще ничего не значат.

Комментирует врач Ксения Лебедева:

— По последним рекомендациям педиатры не опираются на длительность простуды, обратиться к врачу стоит в любом случае, тем более если маме что-то не нравится в состоянии ребенка. Никакого самолечения!

Глава 2. Когда психуют самые стойкие

ВИ (вирусные инфекции) бывают не только ОР (острые респираторные). Другая частая (и практически всегда неопасная) инфекция – кишечная. По-научному – острый инфекционный гастроэнтерит. Продвинутые читатели легко идентифицируют часть ИТ в этом слове, которая указывает на то, что речь идет о воспалении. Соответственно, гастроэнтерит – это воспаление желудочно-кишечного тракта. Чаще всего вызывают острое воспаление вирусы (не бактерии). Следовательно, антибиотики против них бессильны. И как бы ни хотелось дать ребенку или принять самому «левомицитинчик» на всякий случай, дело это бесполезное и даже вредное.

Гипотетическая ситуация: семья на море. Первым заболевает трехлетка (рвота, понос). Мама, последовательница принципов доказательной медицины, ставит диагноз – кишечный ВИРУС – и назначает лечение: поить и не трогать. Следующая на очереди бабушка, потом папа и сама мама. Вызывают врача, который говорит: ОТРАВЛЕНИЕ. «Come on, доктор, ну какое отравление, — подумала мама, — ребенок и бабушка едят совершенно разные вещи, это определенно вирус…» Но червячок сомнения закрался в непоколебимую душу и после суток, проведенных с унитазом в обнимку, очень захотелось выпить чудесную таблетку. К слову, доктор именно такую и прописал – антибиотик. И к вечеру таблетка была принята, но немедленно вышла наружу (по понятным причинам), не успев даже всосаться. И, несмотря на это, болезнь прошла.

Почему я (а это была именно я) была не права?

Не стоило мне принимать антибиотик, а еще лучше повлиять на мою маму (но кто же взрослому человеку запретит?). Они же вылечились именно благодаря антибиотику, по ее мнению. Кстати, «а мне помогло» — самый непробиваемый аргумент, о который «сломался» не один приверженец доказательных методов в медицине.

Комментирует врач Ксения Лебедева:

— При кишечной инфекции главное — не допустить обезвоживания. Для этого нужно не просто много пить. В некоторых случаях можно принимать специальный электролитный раствор для регидратации. А еще можно защитить ребенка от одного из возбудителей инфекционного гастроэнтерита (ротавируса), против которого существует прививка.

Глава 3. Когда еще можно было обойтись без антибиотиков

Бронхит и отит. Два страшных слова, в которые, по мнению большинства родителей, может перетечь простуда, если ее запустить. Все же мы слышали вот это: «ОРВИ ушла вниз» или «Сопли перешли в уши». Между тем это одно из самых больших заблуждений. Ничего никуда не перетекает. Бронхит и отит вызывают определенные инфекции. Если ребенок подхватил их, то рано или поздно он закашляет или у него заболит ушко. Бронхитом вообще можно назвать любую ОРВИ с кашлем, потому что бронхит – это воспаление бронхов. Чаще всего он вирусной природы, проходит сам, как и простуда, и не требует приема антибиотиков. Даже обструктивный бронхит обычно вызывается именно вирусом, а не бактерией. И если вы, как и я однажды, загремели в больницу с ребенком, у которого обструктивный бронхит, прежде чем подписывать протокол лечения, спросите врача, почему он прописал антибиотики? Точно ли инфекция бактериальная? Не стоит ли сдать анализы, чтобы подтвердить природу инфекции? Даже если, чтобы не терять времени, курс антибиотиков уже был начат, а бактериальная инфекция не подтвердилась, вопреки расхожему мнению курс антибиотика можно и нужно прервать.

Прерывать курс антибиотика нельзя, если он назначен врачом по поводу настоящей, подтвержденной бактериальной инфекции. Например, вам прописали пропить 10-дневный курс, а вам на пятый день стало легче. Пропейте весь курс. Это обязательно. И еще одно. Почти все антибиотики существуют в удобной пероральной форме таблеток и сиропов. Внутримышечные инъекции нисколько не эффективнее. Нет необходимости заставлять себя или ребенка страдать от уколов. Есть необходимость обсудить это с врачом. Вы можете услышать, что антибиотики при бронхите назначают профилактически, якобы чтобы исключить развитие пневмонии. Это полная чушь. Антибиотики не являются превентивной мерой. Пейте или не пейте их, пневмония или разовьется, или нет. Вне зависимости от антибиотикотерапии.

Комментирует врач Ксения Лебедева:

— А если говорить о профилактике пневмонии, то пойдите и сделайте ребенку, себе и (ВАЖНО!) своим родителям прививку против пневмококка. Она входит в национальный календарь. По крайней мере, дети должны получить ее бесплатно. Бактерия пневмококк – один из самых частых возбудителей внебольничной пневмонии. То же касается гемофильной инфекции и вакцины против нее.

Теперь про отит. Он тоже, как ни странно, частенько вызывается вирусной инфекцией. Если речь идет не о гнойном отите. Этот, конечно, бактериальный, и нужно его лечить антибиотиками. А бактериальное происхождение отита средней степени тяжести лучше бы подтвердить, чтобы не пить антибиотики без причины, приближая приход супербактерии. Катаральный бронхит (тот, что вызван вирусом) не требует лечения и проходит сам, поясняет врач.

И последнее! Вы уже поняли, что не надо пить антибиотики для профилактики? В том числе не нужно принимать их при ОРВИ, чтобы избежать бактериальных осложнений. Они не помогут. Осложнения либо будут (маловероятно), либо нет.

Глава 4. Супербактерия

В СМИ время от времени появляются сообщения о том, что кто-то умер от инфекции, вызванной бактерией, устойчивой ко всем группам антибиотиков. Врачи всего мира бьют тревогу. Новые антибиотики выделить все сложнее, а бактерии все быстрее учатся противостоять старым. Как они это делают? Дело в том, что бактерии в отличие от людей, например, умеют передавать приобретенные гены потомкам. И именно поэтому нужно допивать курс антибиотиков, прописанный по показаниям, до конца. Иначе умрут не все бактерии, а те, что выживут, станут устойчивыми к лечению и передадут эту устойчивость следующему поколению. Именно поэтому не нужно назначать себе и детям антибиотики самостоятельно.

Мы все боимся рака, чуть меньше боимся инфаркта и инсульта, а перспектива умереть от банальной инфекции нас как-то совсем не пугает. И зря, говорят врачи. Сейчас сепсис, вызванный бактерией, против которой не существует лекарства, убивает по одному человеку, нечасто и где-то там. А представьте эпидемию. Это будет что-то вроде чумы. Ведь в те далекие времена тоже была бактерия, которую не умели лечить.

Глава 5. Ангина

Ангина (бактериальный тонзиллит) – это не любая боль в горле. Любая боль в горле – это чаще всего ОРВИ (частный случай – вирусный тонзиллит). Что стоит помнить? Если боль в горле сопровождается насморком, кашлем и другими классическими симптомами простуды, то вряд ли речь идет об ангине. Бактериальный тонзиллит – это заболевание, вызванное бактерией под названием стрептококк. Есть два способа подтвердить ангину – анализ крови и стрептатест. Настоящая ангина успешно лечится правильно назначенными антибиотиками, но они действуют именно на возможные осложнения, поэтому нет необходимости начинать курс как можно скорее. У вас вполне есть несколько дней, чтобы бактериальный тонзиллит подтвердить. И сделать это должен врач, а заподозрить заболевание поможет «яблочный тест».

Попробуйте съесть яблоко. При ангине вы не сможете проглотить ни кусочка из-за резкой боли.

Еще раз. Ангина – заболевание, опасное своими осложнениями. Оно вызывается стрептококком. Боль в горле не равна ангине.

История для тревожных родителей

Однажды мой ребенок заболел. Педиатр диагностировал «красное горло» и отправил лечить ОРВИ. Соплей не было, и меня это насторожило. Не ангина ли? Дальше был Интернет и два варианта решения: купить стрептатест в аптеке (около 800 рублей, заказать можно за 300) или сдать общий анализ крови в частной лаборатории (около 300 рублей). Может, я и плюнула бы на экономию и предпочла первый вариант, но в инструкции нужно было тест-полоску стрептатеста засунуть глубоко в горло и что-то там еще сложное. ОАК показался проще. При ангине, в отличие от ОРВИ, СОЭ повышается незначительно, а вот лейкоциты значительно. Анализ показал, что все хорошо. Я успокоилась. А не стоило. Ведь мои выводы основаны исключительно на информации из сомнительных интернет-источников. СОЭ и лейкоцитоз не всегда критерии бактериальной инфекции. Критерии только СРБ (C-реактивный белок — белок плазмы крови, концентрация которого повышается при воспалении) и ПРОКАЛЬЦИТОНИН (участвует в регуляции обмена кальция), отмечает Ксения Лебедева.

Глава 6. Пре(про)биотики

Не все бактерии – зло. Многие живут с нами в симбиозе и помогают, например, переваривать пищу. Микробиота нашего кишечника до сих пор не изучена и наполовину. Почему и при каких условиях одни бактерии процветают, а другие гибнут, науке известно не до конца. Изучение человеческой микрофлоры – перспективная область медицины. И да! Лечение антибиотиками может повлиять и на полезные бактерии тоже. И необходимость приема пре- или пробиотиков вместе с курсом антибиотиков не доказана. Более того всякие линексы и хилаки-форте вообще не имеют доказанной эффективности, а любимый нашими педиатрами дисбактериоз не является болезнью, которую нужно лечить. Диагноза ДИЗБАКТЕРИОЗ нет в международной классификации болезней, уточняет наш эксперт Ксения Лебедева. То есть то, что направо и налево пишут в медкартах у нас и у наших детей, – глупость. В разное время года или даже суток количественное и качественное состояние микробиоты может быть разным. И никто еще точно не знает, каким именно. Еще раз. Антибиотики могут повлиять на нашу микрофлору, а могу и не повлиять. И пребиотики тут ни при чем. А чтобы снова заселить кишечник полезными бактериями, нужно правильно и разнообразно питаться.

Глава 7. Что же делать?

Принимайте антибиотики, только прописанные врачом.

Если вы сомневаетесь в том, что антибиотики прописывают вам целесообразно, уточните у врача, на каком основании он выписывает вам это лекарство.

Если бактериальный диагноз не подтвердился, а вы начали пить антибиотики, бросайте.

Допивайте курс антибиотиков до конца, если они прописаны по показаниям.

Учите детей разнице между вирусами и бактериями, тогда у них не возникнет желания принимать антибиотики на каждый чих.

Не покупайте антибактериальное мыло.

Но сильно не надейтесь на все эти меры, потому что никто не запрещает производителям продуктов питания пичкать все подряд антибиотиками. Так что рано или поздно супербактерия всех нас убьет.

Сторонник доказательной медицины и мама Юлия Назарова

Заглавное фото: ua.news