Аномально теплая зима пробудила клещей

Аномально теплая и бесснежная зима пробудила клещей. По словам специалистов, насекомых можно встретить уже сейчас, но только на проталинах, которые прогреваются редким солнышком. Случаи это единичные, и особой активности членистоногих не наблюдается. Первой об опасности предупредила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в беседе с радио Sputnik.

— Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — рассказала Наталья Шашина.

О том, что теоретически клещей действительно можно встретить уже сейчас, говорят и экологи. Эта зима бьет температурные рекорды. И +6 в январе уже никого не удивляет. Вместо сугробов даже в лесу зеленеет трава. А значит, членистоногие могут напомнить о себе уже зимой.

— На улице бывает и плюс пять, и плюс шесть. Я сам видел не только мух, которые не спят, но и пауков. Уверен, если постараться, и клеща можно отыскать, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Они, конечно, совсем не активные. Например, в апреле прошлого года я вернулся с охоты и принес домой 30 клещей. Сейчас такого нет. Но теоретически они могут проснуться. Особенно там, где тепло.

В прошлом году первая активность членистоногих во Владимирской области была зафиксирована только в апреле, говорят специалисты. Тогда Роспотребнадзор проверил клеща, которого снял с себя житель Мурома. В этом году в ведомство никто не обращался. Но это пока.

— Мы уже ничему не удивимся. Из-за тепла могут и клещи напомнить о себе. Но на данный момент никто пока к нам с такой проблемой не приходил, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова — Если погода не изменит свой характер, то эти паукообразные раньше проснутся. Период активности может наступить и в марте. Исключать этого нельзя.

Специалисты говорят, что с каждым годом клещи напоминают о себе все раньше.

В 2019 членистоногие вышли из спячки за две недели до привычного периода активности. Первыми «попались» рыбаки. Всего в прошлом году от укусов клещей пострадало около трех тысяч жителей области.

К счастью, наша область является неэндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Но нас окружают регионы, в которых ранее были обнаружены энцефалитные клещи. В центре внимания — Подмосковье, Нижний Новгород и Ивановская область. Там эндемичными являются несколько районов. А значит, и жителям Владимира надо относиться к кровососам со всем вниманием. «Призыв» уже сообщал, как избежать укуса клещей.

Полина Тарбеева

Фото: nasha.lv