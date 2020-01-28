Андрей Долгов: Самбо для меня — путевка в жизнь

В спортивной борьбе нет вершины успеха. К ней надо просто стремиться, говорит чемпион мира по универсальному бою Андрей Долгов. На пути к победам и золотым медалям стоят долгие и упорные тренировки. А ещё надежный тыл в лице мамы – самой главной болельщицы Андрея.

О своей первой шоколадной медали, преданном коте, который всегда ждет своего чемпиона у дверей, расскажет новый герой программы «Наши люди» Андрей Долгов, 25-летний владимирский спортсмен, который выбрал самбо как путевку в жизнь.

Подготовили Татьяна Данилова и Петр Соколов