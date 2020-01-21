Анастасия Хомячкова взяла «золото» первенства России по самбо

Спортсменка из Юрьева-Польского, мастер спорта России международного класса (МСМК) Анастасия Хомячкова стала лучшей на первенстве России по самбо среди юниоров до 23 лет. Наша самбистка взяла «золото» в весовой категории «до 72 кг». Медаль высшей пробы стала для Анастасии путёвкой на Кубок Европы. Он состоится в декабре 2020 года в Мадриде.

Победа стала путёвкой на Кубок Европы.

Соревнования прошли в нижегородском городе Кстово. В первенстве приняли участие более 400 спортсменов со всей России. Награды разыгрывались в 10 весовых категориях среди юниоров (48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг) и в десяти категориях среди юниорок (44 кг, 48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 68 кг, 72 кг, 80 и +80 кг).

О спортивных успехах владимирской самбистки «Призыв» рассказывал уже не раз. Так, в ноябре прошлого года Анастасия Хомячкова стала чемпионкой мира по самбо. Соревнования проходили в городе Чхонджу (Южная Корея).

Ольга Ефремова

Фото департамента по физической культуре и спорту