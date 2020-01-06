Алина Загитова выйдет на лед лесного озера в Доброграде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет хедлайнером ледового шоу в Доброграде. До последнего времени имя специального гостя волшебной сказки на глади лесного озера держалось в тайне. И вот теперь на официальном сайте уникального города появилось сообщение, что вместе с другими звездами фигурного катания для гостей выступит и Алина Загитова. Праздник намечен на 1 февраля. Волшебную атмосферу ледового шоу будут создавать настоящие звезды спорта. В этом году на лед выйдут олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун и бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая. Ведущие вечера — Ирина Слуцкая и Марат Башаров.

Сейчас зимнюю сцену на льду природного озера готовят к празднику.

Сказочную атмосферу дополнит зимнее убранство: километры многоярусных гирлянд, мощные прожекторы и объемные инсталляции. Зрительские трибуны расположатся прямо на открытом воздухе, поэтому стоит заранее продумать форму одежды, чтобы ничего не отвлекало от праздника. Заказать билеты можно уже сегодня. Все подробности на сайте Доброграда.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Доброград на вертолете прилетал Дед Мороз из Великого Устюга.

Полина Тарбеева

Фото: metaratings.ru