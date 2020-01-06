Аферисты навязывают фильтры под видом сотрудников водоканала

Квартиры владимирцев вновь атакуют торговцы фильтрами очистки воды. За последние пару месяцев произошло несколько случаев, о которых люди рассказали в социальных сетях. Самые наивные покупают оборудование для очистки воды за 10 тысяч рублей. А на поверку они оказываются рядовыми фильтрами с красной ценой до 2 тысяч рублей. Торговцев ищи-свищи, а на руках ненужная вещь.

— Молодой человек предъявляет удостоверение, представляется сотрудником водоканала. Говорит, с проверкой. Снимает обувь, проходит сначала в туалет, потом в ванную и на кухню. Говорит, что вода техническая, что у города нет денег на хорошее оборудование для очистки. А тем временем, из-за плохой воды умирают люди. Хорошие фильтры стоят 20 тысяч рублей, но сегодня скидки и отдадут за 10 тысяч рублей. Я такого молодого человека сразу за дверь выставила, — рассказывает свою историю жительница Владимира Ольга.

Чаще всего попадаются пенсионеры, потому что слышат слово «скидка» и еще то, что ставят оборудование всему дому и это обязательно для здоровья. Некоторые особо агрессивные торговцы разыгрывают настоящее действо с забором проб и анализом воды из крана. Понятно, что результаты оставляют желать лучшего. Во «Владимирводоканале» о таких случаях знают, но поделать ничего не могут. Ведь к таким эпизодам они не имеют никакого отношения.

— Мы не осуществляем торговлю и установку фильтров очистков воды. Сотрудники предприятия приходят к гражданам только по одной причине – опломбировка нового или поверенного прибора учета воды. Но этому предшествует целая процедура. Потребитель сам заявляет, ему назначают время. Так просто уполномоченные лица не приходят, — подчеркивают в пресс-службе муниципального предприятия «Владимирводоканал».

За последние пару месяцев известно о десятках таких случаев.

На предприятии работают свои лаборатории, в которых эксперты проводят исследования воды в ежедневном порядке. И все результаты соответствуют СанПиНам. Уж точно никто из сотрудников не пойдет делать заборы воды из-под крана. В Роспотребнадзоре о проблеме тоже наслышаны. На сайте надзорного ведомства можно найти памятки о действиях таких дельцов.

— Агрессивный маркетинг рассчитан в большей степени на пожилое население. Надо прежде всего напомнить, что сотрудники управляющих компаний и водоканалов не ходят по квартирам и не продают оборудование, — рассказывает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Если уж хотите поставить фильтр, обратитесь в магазин к консультантам, своим родственникам. К магазину можно предъявить статью № 25 закона о защите прав потребителей о возврате товара надлежащего качества. В данном случае и обратиться с возвратом не к кому. Никаких контактов людей, продавших фильтры, нет.

Жалоб в последний год на такие вот фильтры в Роспотребнадзор не было. Специалисты считают, что пенсионеры стыдятся обращаться, дескать, сами чувствовали подвох, но уж убедили. И многие из пострадавших слышали о таких методах торговцев, но все равно доверились им. Успокаивает одно, что товар, купленный втридорога, все же качественный. Его можно установить и пользоваться. Вода от этого только лучше будет.Ранее «Призыв» сообщал, как предприятие из Киржача продавало испорченную красную икру.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»