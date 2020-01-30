Администрация г. Карабаново оштрафована за неисполнение предписания

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении администрации г. Карабаново Александровского района Владимирской области по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2.6 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В рамках рассмотрения возбужденного дела Комиссия Владимирского УФАС России признала администрацию г. Карабаново Александровского района Владимирской области, нарушившей часть 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в бездействии органа местного самоуправления, которое привело к недопущению конкуренции иных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке предоставления услуг водоснабжения, теплоснабжения.

По результатам рассмотрения дела администрации г. Карабаново Александровского района Владимирской области было выдано предписание об устранении нарушения Федерального закона «О защите конкуренции», путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, в срок до 01.03.2019 года.

В связи с поступившими ходатайствами администрации г. Карабаново о продлении срока исполнения предписания срок был продлен до 01.09.2019.

Документов об исполнении предписания в адрес Владимирского УФАС России от администрации г. Карабаново Александровского района Владимирской области на дату исполнения предписания не поступили.

В соответствии с частью 2.6. статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал юридическое лицо — администрацию г. Карабаново Александровского района Владимирской области юридическое лицо – ООО «Аптечный склад «Владимир» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 100 000 рублей.

Администрации г. Карабаново Александровского района Владимирской области будет установлен новый срок для исполнения предписания.