8 тысяч человек окунулись в Крещенскую ночь

Обошлось без происшествий. Сотрудники МЧС отчитались о дежурстве в Крещенскую ночь на водоемах. Во Владимирской области на местах купания работали 77 спасателей и 35 единиц техники.

Общая группировка сил РСЧС составила более 500 сотрудников и почти 200 единиц техники. Возможно, благодаря этому православный праздник обошёлся без лишних инцидентов. Всего к иорданям в эту ночь пришли около 8 тысяч жителей региона.

Промозглая погода не благоприятствовала купанию.

В нынешнем году в области для крещенских купаний была оборудована 41 иордань. Из них всего 14 – на водных объектах. Для сравнения, в прошлом году было организовано на 10 купелей больше. Но тогда стояли температуры в минус 6-8 градусов, а в минувшую ночь термометр показал нулевую отметку.

На реках и озерах, где были вырублены проруби, спуск к воде происходил с берега по деревянным сходням. На берегу всех окунувшихся ждали палатки с обогревом, горячий чай и гречневая каша.

В это время тысячи верующих встречали Крещение в храмах. Митрополит Владимирский и Суздальский на вечерней литургии в Богородице-Рождественском монастыре Владимира провел обряд агиасмы – освящения воды. Владыка Тихон окропил всех собравшихся святой водой.

«Священнослужители опустили кресты во все ёмкости, принесённые прихожанами. Многие владимирцы пришли со своею тарой. Паломникам Епархия предоставила пластиковые бутылочки для наполнения освященной водой» — сообщает пресс-служба владимирской митрополии.

Ранее «Призыв» сообщал от итогах проверки Роспотребнадзора всех водоемов, где были подготовлены купели. Никаких противопоказаний выявлено не было.

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы регионального управления МЧС России