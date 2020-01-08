8 человек пострадало в ДТП в Александрове

Шестеро взрослых и двое детей были травмированы в результате столкновения двух иномарок на улице Гагарина города Александрова. ДТП произошло 7 января. Двое взрослых попали в больницу, остальным бригады «скорой» оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 69-летний водитель «Hyundai Getz», житель Александрова, при перестроении из правого ряда в левый совершил столкновение с движущейся в попутном направлении «Hyundai Solaris» под управлением 31-летнего жителя Карабаново.

Дети 8 и 10 лет находились в «Hyundai Solaris». Водителя этой иномарки и 29-летнюю пассажирку госпитализировали.

Авария произошла днем. На улице было светло, на дороге не было гололеда. Никаких дорожных или погодных условий не способствовало ДТП. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире произошло столкновение двух иномарок, в результате которого одна из них загорелась.



Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области