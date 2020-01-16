79 женщин уже претендуют на материнский капитал за первенца

Владимирские роженицы обсуждают предложение выплачивать материнский капитал на первенца. Эта тема — главная в родильных домах. Только в областном центре на материальную поддержку уже претендуют 79 женщин. Все они впервые испытали радость материнства после Нового года. Теперь им полагается сертификат на 466 617 рублей.

— Для меня — это большие деньги. Мы на них даже не рассчитывали. Знали, что материнский капитал дают на второго ребенка. У меня первая малышка — дочка, — говорит роженица. — Сначала я позвонила мужу, обрадовала его, что родила малышку. Потом он мне позвонил, рассказал про выплаты. Я даже не сразу поверила. Теперь, думаю, потратим деньги на квартиру.

По словам главного врача областного перинатального центра, сейчас молодые женщины не спешат становиться мамами. Среди первородящих много тридцатилетних и даже сорокалетних. И заканчиваются такие беременности не всегда благополучно. Эта тенденция наблюдается уже не первый год. Семьи сначала пытаются заработать и только потом заводят детей.

— Надо рожать с 20 до 25 лет хотя бы первого ребенка. Но так происходит не всегда, рождаемость снижается. Теперь новая форма материальной поддержки может исправить ситуацию,- говорит главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова. — Мы все знаем, что родить ребенка — это одно. А потом его воспитывать — это совершенно другое. И эти деньги помогут семьям, которые, может быть, не решаются на ребенка.

В общей сложности с начала года во Владимире успели родить 214 женщин.

Большинство их них — 98 человек — обратились в перинатальный центр. У 40 из них на свет появился первый ребенок. В родильном доме № 2 стали мамами 68 рожениц, 27 из них в первый раз. В областной клинической больнице успели принять 48 родов, 12 женщин до этого не испытывали радость материнства.

Многие роженицы теперь претендуют на получение денежных выплат. Материнский капитал на второго ребенка тоже проиндексировали. Сумма получилась солидная — 616 тысяч 617 рублей. А сама программа продлена до 31 декабря 2026 года.

В целом за все время действия программы количество заявлений на получение материнского капитала во Владимирской области приближается к 83 тысячам. Только в прошлом году выдано 5 475 государственных сертификатов. Подавляющее большинство — 77 тысяч семей — направили материальную поддержку на улучшение жилищных условий.

— Помимо этого территориальные органы ОПФР по Владимирской области приняли 4 268 заявлений на обучение детей, 26 заявлений на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы и 2 заявления на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Полностью распорядились средствами материнского (семейного) капитала 46 510 владимирских семей, — сообщается на сайте Пенсионного фонда по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал на первого ребенка.

Полина Тарбеева

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