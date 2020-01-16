246 тысяч владимирцев смогут пройти диспансеризацию

Диспансеризацию в этом году смогут пройти жители Владимирской области, родившиеся в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 годах, а также все, кто родился в 1980 году и ранее. Граждане старше 39 лет получили право на медосмотр ежегодно, напоминает облздрав. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает в себя анкетирование, определение показателей сахара и холестерина в крови, индекса массы тела, осмотр у врача-терапевта, флюорографию. Второй этап проводится по показаниям, а также в зависимости от возраста у узких специалистов.

Чтобы бесплатно проверить состояние здоровья, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Для удобства пациентов диспансеризацию в больницах и поликлиниках Владимирской области теперь можно пройти по «семейному графику» – в вечернее время и в субботние дни. Основная цель диспансеризации – выявление признаков заболеваний на ранних стадиях.

Диспансеризация позволяет быстрее и эффективнее проводить лечение.

Ранее «Призыв» сообщал, что облздрав подвел предварительные итоги диспансеризации, которую в прошлом году прошли более 208 тысяч жителей региона. Более 48 тысяч человек были направлены на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования и лечения. За год было впервые выявлено 17 746 заболеваний. Чаще всего жители региона страдают от болезней системы кровообращения — 6 873 случая.

Ольга Ефремова

Фото: ivanovo.sm-news.ru