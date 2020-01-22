22-летий житель Мурома пропал без вести

Во Владимирской области ведутся поиски 22-летнего Владислава Карпова. Житель Мурома пропал 28 декабря. По информации портала «Муром24», в этот день молодой человек вышел после корпоратива из местного кафе и пропал. Посты о пропавшем без вести молодом человеке распространились в социальных сетях, но пока никакой информации нет. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт».

Особая примета: у молодого человека длинные волосы.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные. Был одет в белую футболку, синий пиджак, зелёные джинсы и чёрные кроссовки. С собой у него был синий рюкзак.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-977-687-49-09. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что в минувшем году во Владимирской области пропали более 500 человек.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»