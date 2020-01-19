142 молодых врача трудоустроились во Владимирской области

В больницы и поликлиники Владимирской области за прошедший год трудоустроились 142 молодых врача. 74 из них окончили ординатуру, 21 — интернатуру, еще 47 врачей нашли работу после первичной аккредитации, сообщила пресс-служба облздрава. При этом первичное звено пополнили 46 специалистов с высшим медицинским образованием: 29 участковых терапевтов и 17 участковых педиатров.

Все специалисты – в возрасте до 35 лет.

Во Владимире в городскую поликлинику №1 пришли сразу 4 участковых терапевта, в городские больницы №4 и №5 – по три участковых терапевта, в городскую больницу №2 – два терапевта. Столько же в городскую больницу №6 Владимира, в Петушинскую и Ковровскую районные больницы, а также в Ковровскую городскую больницу №2.

В Детскую городскую поликлинику №1 г. Владимира трудоустроилось 5 участковых педиатра. По одному участковому педиатру пришло в Областную детскую клиническую больницу, в Ковровскую городскую больницу №2, в Суздальскую, Петушинскую и Кольчугинскую районные больницы.

Больше всего узких специалистов пришло в Областную клиническую больницу (8), в Центральную городскую больницу Коврова (7), в городскую клиническую больницу №5 Владимира (6), в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Владимира (6) и в Гусь-Хрустальную городскую больницу (6).

Среди узких специалистов – хирурги, нейрохирурги, урологи, неврологи, оториноларингологи, травматологи-ортопеды, рентгенологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, психиатры, дерматовенерологи и специалисты других профилей.

Приехавшие во Владимирскую область молодые врачи — выпускники медицинских вузов Центральной России, а также других федеральных округов – регионов Сибири, Поволжья и Северного Кавказа.

В облздраве уверены, что трудоустроить в регионе молодых врачей помогли созданный Центр привлечения медицинских кадров, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также льготная ипотека для медиков и компенсационные выплаты на съем жилья. Правда, последняя мера поддержки, по всей видимости, соблюдается не всегда.

Ранее «Призыв» сообщал, что Фрунзенский районный суд города Владимира обязал руководство областного кожно-венерологического диспансера выплатить врачу компенсацию за съем жилья.

Ольга Ефремова

Фото: barnaul-news.net