Зимние игры без снега

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12 способов повеселиться с детьми на улице
Календарная зима наступила. И все мы уже запаслись санками, ватрушками, ледянками, лыжами и коньками. Но снег все еще не лег, даже утренний снегопад не спас ситуацию. Снежную крепость не построить, гонки с горы на санках не устроить, нормальные снежки не слепить. Все же не следует унывать и запирать себя в четырех стенах перед телевизором. Предлагаем вам 12 способов повеселиться с детьми зимой на свежем воздухе даже при отсутствии сугробов.
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Мягкие снежки
Изготовить снежки при наличии минимальной фантазии и сноровки можно и без снега. Сооружаем их из подручных материалов, легких и малоценных. Типа старых носочков, набитых поролоном, синтепоном, сухой травой. Еще можно «лепить снежки» из любой бумаги, газет.
Теперь можно и играть, например, устроить «выбивалки» команды соперника или «дартс» по какой-нибудь нарисованной мишени. Или поделить площадку на два поля, а компанию на две команды. И перебрасывать «снежки» на вражескую территорию. Побеждает та команда, у которой на участке в момент условного сигнала будет меньше «снежков». Главное – потом все собрать и утилизировать: мусорить — не наш путь.
Подойдет и игра на дальность. Начертим линию, вдоль которой встают все игроки. По команде «Бросаем снежки!» они метают «снежки» на дальность. Для ориентира дальности поставим флажки или цветные кубики. Чей снежок улетел дальше всех? До какого кубика (флажка) он долетел? Попробуем бросить еще дальше – до синего кубика?
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Шишечный баскетбол
Можно швыряться и шишками, только осторожно. С ними лучше устроить шишечный баскетбол – броски на меткость в корзинку или ведерко. Как вариант – колокольчик, подвешенный на ветке дерева. Задача игроков – попасть в него, чтобы он зазвенел. Если это удалось – выкладываем этому игроку на «счетном поле» палочку или шишку. Потом определяем «лидеров» и раздаем призы.
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Оригинальный снеговик
Попробуем соорудить снеговикоподобную скульптуру из любых подручных материалов, например, из сена на каркасе из палок. А можно из нескольких старых наволочек, набитых тряпочками и ветошью. Повеселитесь, дворик украсите, а там, глядишь, и настоящий снежок приманите.
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Лыжные гонки
Готовим инвентарь — лыжные палки. Отмечаем старт и финиш, делим участников игры на две команды и обозначаем для каждой команды по 2 параллельные линии, имитирующие лыжню. Линии не обязательно должны быть все время на одинаковом расстоянии, они могут удаляться и сближаться друг с другом, чтобы немного усложнить задание.
Ведущий подает знак, и участники начинают по очереди бежать с палками к старту, при этом наступать ногами они могут только на обозначенные линии. Тот, кто наступит мимо линии, будет дисквалифицирован. Побеждает та команда, чьи участники первыми прибежали на старт.
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Хоккей на траве
При желании в хоккей можно гонять по всякой поверхности, в том числе незаснеженной и необледеневшей. Вместо клюшек можно использовать швабры или метлы, вместо шайб – теннисные или другие мячики.
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Зимний гольф
Нам потребуется клюшка, теннисный мячик и небольшой обруч. С расстояния, например, десяти метров (или сколько установите) от уложенного на землю обруча каждый играющий по очереди должен попытаться одним ударом загнать мячик в круг. Как вариант – один участник гонит мячик в цель серией ударов. А побеждает тот, кто загонит его в обруч за меньшее количество попыток.
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Поиск клада
«Кладом» будет игрушка, чупа-чупс, маленькая шоколадка и пр., которые надо упаковать в непромокаемую тару и, само собой, спрятать во дворе дачи. Подсказки придумывать в зависимости от возраста участников игры. Могут быть простейшие «горячо-холодно», « три шага вправо и один вперед» и пр. А можно план поиска усложнить до настоящего снежного квеста, нарисовав «карту сокровищ».
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Ходьба по «канату»
Чертим на земле линии, и соревнующиеся, расставив руки, передвигаются по ним, как по канату. Сошел, оступился – все, значит, «упал, разбился». Засекаем время – кто быстрее пройдет «канатную» трассу. Можно чертить сложные траектории с огибанием препятствий.
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Догонялки
Самая согревательная на свете игра всех времен и народов! Точнее, масса игр, потому что у каждого места и времени – свои варианты. Вот, к примеру, вороньи пятнашки. В них участвуют исключительно хроменькие птички, так что одна нога каждого участника должна быть подвязана шарфиком или платком: прыгаем на одной!
Или обезьяньи салки. Тут водящий догоняет убегающего, наблюдая, как он движется, и должен копировать его способы передвижения (к примеру, тот начинает прыгать – и ты прыгай).
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Соколиный бой
Распространенная на Севере согревательная игра. Становимся каждый на правую ногу, левую поджимаем, руки скрещиваем на груди. Прыгаем, пытаясь толкнуть соперника правым плечом так, чтобы он стал на обе ноги. Но только чтобы не падал, его падение твоей победой не считается! Потом делаем перерыв и меняем «толчковую» ногу на левую.
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Повторюшка
Все становятся полукругом на некотором расстоянии друг от дружки, а водящий занимает место в центре так, чтобы всем было его хорошо видно. Пританцовывая на месте, он периодически делает какое-нибудь неожиданное и резкое па или просто движение – и все должны быстренько его повторить. Кто ошибся или замешкался – выбывает. Остается сильнейший повторюшка, он и становится следующим «водилой».
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Украшаем деревья
Деревья сейчас выглядят грустно: ни тебе летней зеленой одежки, ни тебе зимней белой. Так давайте же их задекорируем! Можно цеплять на них листья и цветы из материалов вроде фетра или вырежем их из глянцевых журналов. Можно повесить маленькие вязаные варежки. Можно – ленточки или написанные на разноцветных бумажках пожелания. Например, чтобы скорее уже пошел снег!
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