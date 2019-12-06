Жителя Александрова осудили за кровавую расправу в бане

Отдых в бане закончился убийством. Житель Александрова зарубил топором молодого человека. За жестокую расправу мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу пострадавшей семьи с него взыскано 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального ущерба. Такой приговор вынес Александровский городской суд.

Убийство произошло 7 марта этого года. Установлено, что несколько мужчин собрались у друга, употребляли алкоголь, парились в бане. К утру спиртное закончилось, трое мужчин пошли за очередной порцией, в помещении бани остались 40-летний осужденный и 26-летний молодой человек. До встречи в бане знакомы они не были.

Убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы.

Неожиданно между мужчинами возникла ссора, в ходе которой осужденный топором и ножом несколько раз ударил парня. Молодой человек скончался.

Во время следствия мужчина настаивал, что пытался защититься. Однако эту версию опровергли эксперты, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

На следствии и в суде выступил отец погибшего. В связи с потерей единственного сына он заявил о праве на возмещение причиненного морального ущерба.

Ранее «Призыв» сообщал, что подозреваемому в убийстве девушек в Покрове назначена повторная психиатрическая экспертиза.

Ольга Ефремова

Фото: novostivolgograda.ru