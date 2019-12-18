Жители Владимира лишились двора из-за строительства яслей

В скандальной истории со стройкой яслей на улице Завадского во Владимире наметился новый виток. На завершающей стадии возведения корпуса выяснилось, что не хватает места для веранд и прогулочной территории для детей. Подрядчик взял и переставил забор, захватив новый кусок земли у трех многоквартирных домов. Во дворах осталась только дорога. Вырубили сквер с 70 деревьями, разворотили газоны, повредили тротуары. Места для детской площадки и прогулок совсем не осталось. Выходит, ради малышей, которые стоят в очереди за путевками со всего Ленинского района, забрали часть двора у детей, проживающих по соседству с садиком.



— Подрядчик делает хитро, основное делает по вечерам. Раз — и забор на другом месте. Раз — и парковка у дома разбита. Нам город ответил на жалобы, что все восстановили, дворы не трогали. Не верь глазам своим, называется. Обещали ведь не делать через наши дворы заезды в ясли. Все равно главный вход у нас, калитка у нашего дома, — возмущается жительница дома # 13 по улице Завадского Людмила Кустро.

Такая ситуация возникла только на Завадского.

Для сравнения, три других корпуса, которые строятся на федеральные средства, расположены на территории существующих садов на Крайнова, Сурикова и 1-й Пионерской. Любопытно, что все проверяющие, как из мэрии, так и из администрации Владимирской области, остались довольны ходом работ на стройках.

Изначально планировали к Новому году запустить детей в новые корпуса, но сроки перенесли. Ясли рассчитаны на 200 мест. А в очереди стоит порядка 10 тысяч детей. Многие родители надеялись получить путевки в ясли. Но теперь очередь сдвинется только к весне. Подробнее об этом читайте здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»