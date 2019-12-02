Жители деревни Бараки остались без автобусов

С открытием новой дороги жители деревни Бараки Судогодского района остались практически без автобусного сообщения. С обхода на поселковую дорогу съезжает только один маршрут — № 139, да и то лишь по вечерам. В остальное время этот маршрут, равно как № 117 (Владимир-Судогда) и № 123 (Владимир-Ново-Петрово) курсируют по «обходу», игнорируя Бараки. Люди оказались отрезаны от внешнего мира: если у семьи нет машины, то в поликлинику, детсад и школу не выбраться.

— Для нас изменение схемы движения автобусов стало неожиданностью. Никаких предупреждений не было. Мы собирались в департаменте транспорта и решили направить в Бараки несколько маршрутов Владимир-Муром, Владимир-Меленки, Владимир-Красная Горбатка. Но за выходные так никто из перевозчиков не заезжал в Бараки, — рассказывает глава администрации Вяткинского поселения Валерий Сафонов.

Если у семьи нет машины, то в поликлинику, детсад и школу не выбраться.

Жители деревни Бараки встречались с чиновниками администрации Владимирской области. Те говорят, что перевозчики сами решили ездить по обходу и не заезжать в Бараки. «Призыв» связался с руководством организации «ЕвроТранс», входящей в группу компаний «БигАвтоТранс».

— О необходимости изменения схемы движения маршрута № 139 (Владимир-Вяткино) наша компания уведомила департамент еще 12 ноября. Все письма были направлены. Автобусы ездят сначала в Вяткино, потом в Бараки и во Владимир. С закрытием поворотов путь существенно увеличился. Так катать пассажиров туда-сюда невозможно, — рассказывает начальник службы эксплуатации компании «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин.

В распоряжении «Призыва» оказались письма, направленные перевозчиком в адрес администрации.

До официального открытия обхода деревни Бараки было две недели, чтобы проработать маршруты. Юрий Желдыбин рассказывает, что все нелегальные перевозчики сразу стали ездить по новой дороге. Они собирают основной поток пассажиров. Из-за заезда в деревню легальный перевозчик теряет клиентов.

Кроме того, жители деревни жалуются на отсутствие освещения на объезде и на подъездных путях. Дорога к остановке кажется им опасной. Сейчас вопрос изменения схем движения автобусных маршрутов решают в администрации области. Жителей тоже пригласили на встречу. Подробности будут известны в ближайшее время. Также «Призыв» направил запрос в «Белый дом», чтобы узнать про изменения маршрутной сети.

Как «Призыв» сообщал ранее, компания «БигАвтоТранс» собирается покинуть рынок пригородных пассажирских перевозок. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства нас заверили, что никаких сбоев в работе общественного транспорта не будет.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»