Жильцам без приборов помогут рублем

В бюджете Владимирской области на 2020 год предусмотрели 131 миллион рублей на поддержку семей, у которых платежи за коммунальные услуги по нормативам потребления будут выше планки, утвержденной правительством. С 1 января на территории региона вступают в силу единые нормативы потребления коммунальных услуг. И у тех, у кого в квартирах или домах нет приборов учета, могут измениться расходы на услуги ЖКХ. В следующем году рост платежей не должен быть выше 5,6%. Но если такое нарушение все же обнаружат в квиточках, то эти семьи имеют право на компенсацию.

Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов администрации области

В первом полугодии наши платежи не должны дорожать вообще. Напомню, с 2014-ого действует механизм ограничения платежей граждан.

А с 1 июля в рамках планового пересмотра тарифов с учетом инфляции, повышения цен на энергоресурсы, мы должны вписаться в определенный рост, который утверждает Правительство для каждого субъекта.

Были подсчитаны финансовые риски по соблюдению федерального законодательства. Право на оказание помощи имеют те, кто не может по техническим параметрам установить приборы учета. Мера временная, на 20-ый год.

В данном случае речь идет только о компенсации для жильцов домов, где нет технической возможности установки коллективного или индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

Департамент цен и тарифов будет рассчитывать размер и порядок получения компенсацию каждому индивидуально.

При обсуждении таких правил на заседании Законодательного Собрания у депутатов возникли вопросы. Так, Дмитрий Рожков высказал опасения, что в департамент приедут десятки, а то и сотни семей со всей области. В конце января могут появиться огромные очереди.

Но это не один вид компенсации, на который имеют право граждане с очень высокими расходами на коммунальные платежи. Собесы оформляют субсидию, если у семей доля расходов на услуги ЖКХ выше 22% от доходов семьи, а у одиноких пенсионеров – выше 18%.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области проходят массовые проверки газового оборудования.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»