Жильцам без приборов помогут рублем

В бюджете Владимирской области на 2020 год предусмотрели 131 миллион рублей на поддержку семей, у которых платежи за коммунальные услуги по нормативам потребления будут выше планки, утвержденной правительством. С 1 января на территории региона вступают в силу единые нормативы потребления коммунальных услуг. И у тех, у кого в квартирах или домах нет приборов учета, могут измениться расходы на услуги ЖКХ. В следующем году рост платежей не должен быть выше 5,6%. Но если такое нарушение все же обнаружат в квиточках, то эти семьи имеют право на компенсацию.
Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов администрации области
- В первом полугодии наши платежи не должны дорожать вообще. Напомню, с 2014-ого действует механизм ограничения платежей граждан.
- А с 1 июля в рамках планового пересмотра тарифов с учетом инфляции, повышения цен на энергоресурсы, мы должны вписаться в определенный рост, который утверждает Правительство для каждого субъекта.
- Были подсчитаны финансовые риски по соблюдению федерального законодательства. Право на оказание помощи имеют те, кто не может по техническим параметрам установить приборы учета. Мера временная, на 20-ый год.
В данном случае речь идет только о компенсации для жильцов домов, где нет технической возможности установки коллективного или индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.
Департамент цен и тарифов будет рассчитывать размер и порядок получения компенсацию каждому индивидуально.
При обсуждении таких правил на заседании Законодательного Собрания у депутатов возникли вопросы. Так, Дмитрий Рожков высказал опасения, что в департамент приедут десятки, а то и сотни семей со всей области. В конце января могут появиться огромные очереди.
Но это не один вид компенсации, на который имеют право граждане с очень высокими расходами на коммунальные платежи. Собесы оформляют субсидию, если у семей доля расходов на услуги ЖКХ выше 22% от доходов семьи, а у одиноких пенсионеров – выше 18%.
Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области проходят массовые проверки газового оборудования.
Анна Тумановская
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