Жилищная инспекция не приняла ни одной жалобы на мусорных операторов

Главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева призвала жителей следить за работой мусорных операторов и проверять их на добросовестность. А в случае чего сразу обращаться в надзорные органы. Мусорная реформа стартовала в области две недели назад. С 1 декабря начали свою работу два региональных оператора. Компания «Хартия» — в зоне № 1: Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. «ЭКО-транс» — в зоне № 3: города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Решается вопрос с обслуживанием зоны № 2: города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

Пока жалоб на вывоз отходов, сообщила сегодня Елена Андреева, не поступало. Но они наверняка будут. В том числе и по оплате услуг. Жители теперь будут платить с человека, а не с квадратного метра. Новые квитанции придут уже в конце декабря.

Елена Андреева, начальник Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области:

Жалобы могут быть двух типов. Первый – по незаконности начисления оплаты.

Здесь, естественно, проверяется региональный оператор, как он устанавливает эту плату. Насколько она законна, незаконна.

Если несвоевременно вывозят твердые коммунальные отходы. А они должны вывозиться соответственно с графиком.

В летний период ежедневно мусор должен вывозиться. В зимний период – возможно раз в три дня.

Если они не осуществляют должным образом вывоз, начисление оплаты снижается.

Второй вид жалоб — это как раз по захламлению контейнерных площадок. Но это касается многоквартирных домов. Так же будет проверен региональный оператор. Меры будут приниматься к нему.

Как ранее сообщал «Призыв», сами региональные операторы уже готовы к волне недовольства. Им можно звонить на «горячие» линии:

– ООО «Хартия»: 77-30-02, 77-30-04;

– ООО «ЭКО-транс»: 8-800-201-94-85.

С 29 ноября 2019 года жилищная инспекция тоже организовала «горячую» линию по вопросам обращения с ТКО:

— 8 (4922) 32-60-13;

— 8-915-757-39-38.

Всего же в 2019 году в жилищную инспекцию поступило более 11 тысяч обращений от жителей области. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Срок проверки каждой жалобы не больше 20 дней.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»