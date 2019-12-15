Жалобы мусорщиков докатились до столицы

Новая волна жалоб от мусоровывозящих компаний и предприятий, желающих работать в качестве регионального оператора в центральном кластере, дошла до центрального управления антимонопольной службы. Владимирская область стала абсолютным чемпионом по жалобам при запуске мусорной реформы. За время подготовки к переходу зоны №2 (Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) в антимонопольную службу поступило 27 заявлений.

Александр Байер, врио вице-губернатора Владимирской области

На самом деле комиссия уже завершила выбор регоператора. Но появилось три очередных заявления в центральную федеральную антимонопольную службу.

Поэтому ФАС России приостановил пока все и лишил права департамент природопользования права подписать соглашение. После следующего заседания ФАС будет принято решение. Предыдущие два заявления ФАС отклонил.

Нам мой взгляд и взгляд экспертов и юристов, с которыми мы консультируемся, варианты все исчерпаны. Пора ставить точку.

Областная комиссия в зоне № 2 выбрала компанию «Биотехнологии».

С 1 декабря к работе приступили два региональных оператора в 10 районах области. Как «Призыв» сообщал ранее, жалоб на их работу в жилищную инспекцию пока не поступало. Хотя социальные сети пестрят фотографиями мусорных завалов в этих территориях. Как и опасались региональные операторы, горы пакетов с отходами копят предприниматели, которые не идут оформлять отношения с регоператорами.

Новые условия мусорной реформы заставят платить всех: и мелких компаний, и жителей частного сектора. И те, и другие частенько пользовались баками многоквартирных домов. Теперь все должно поменяться.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»