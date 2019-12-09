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Жалоба ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» на Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»  на действия организатора торгов — Отдела имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района, выразившиеся в нарушении порядка организации и проведения торгов по продаже имущества электросетевого хозяйства, находящегося в собственности муниципального образования Камешковский район, в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона  «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» признана необоснованной.

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