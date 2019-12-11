Жалоба ООО «Зиверт-Н» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Зиверт-Н» на положения документации об электронном аукционе на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на оказание услуг по проведению радиационного (дозиметрического) контроля, контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов и контроля на рабочих местах и смежных помещений для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова».

По мнению заявителя, заказчиком установлено избыточное требование о наличии лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения при осуществлении оказания услуг по проведению радиационного (дозиметрического) контроля, контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов и контроля на рабочих местах и смежных помещений, что, по мнению общества, нарушает положения статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Зиверт-Н» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.