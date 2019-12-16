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Жалоба ООО «Урал Контракт» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Урал Контракт» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт  на строительство объекта «Строительство клуба в с. Порецкое, ул. Преображенская, д. 46, Суздальского района Владимирской области» для нужд МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый центр».

По мнению заявителя, документация об электронном аукционе утверждена заказчиком с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а именно: аукционная документация содержит в своем составе требования по поставке оборудования, технологически и функционально не связанного с предметом закупки; заказчик не установил в извещении, а также в закупочной документации информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе и Постановлением № 1072.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Урал Контракт» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

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