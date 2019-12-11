Жалоба ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИАЛ» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИАЛ» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку лекарственного препарата из перечня ЖНВЛП Йопромид для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

По мнению заявителя, в аукционной документации содержатся положения, ограничивающие количество участников закупки.

Проанализировав документацию об электронном аукционе Комиссия Владимирского УФАС России приходит к выводу, что требования к описанию объекта закупки, установленные Законом о контрактной системе, ГБУЗВО «ОКБ» полностью соблюдены.

На основании анализа Закона о контрактной системе в сфере закупок, а также проанализировав документацию и оценив довод заявителя, Комиссия установила, что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики услуги, которые отвечают его потребностям, также вправе в необходимой степени детализировать предмет электронного аукциона.

Рассмотрев представленные документы, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИАЛ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.