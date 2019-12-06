Жалоба ООО «Строительно-монтажный поезд-245-Энерго» признана необоснованной, однако заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Строительно-монтажный поезд-245-Энерго» на действия комиссии при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение» на 50 мест в районе ул. Тихонравова города Владимира.

Заявитель в своей жалобе указал, что в соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме в п.5 предложение о цене контракта указано «- 950 000 руб.00 копеек», однако считает, что данная формулировка не соответствует фактическим обстоятельствам участия общества в конкурсе.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении закупки не установила.

Однако по результатам проведения внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования пункта 1 части 1 статьи 54.3, пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В отношении конкурсной комиссии, заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.