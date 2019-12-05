Жалоба ООО «СИБАВТОМЕТ» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СИБАВТОМЕТ» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку основных средств: технических средств автоматической фото-видеофиксации (скорость+парковка) для нужд Государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО»).

Проанализировав документацию об электронном аукционе Комиссия Владимирского УФАС России приходит к выводу, что требование указанное заказчиком в документации об электронном аукционе к сроку службы ТСАФВФ не противоречит ГОСТ Р 57144-2016.

Кроме того, контрольный орган в сфере закупок отмечает, что на момент вынесения решения, а также на момент поступления жалобы заказчиком было принято решение об отмене закупки в соответствии с Приказом директора ГКУ ВО «ЦБДД». Данная информация об отмене закупки была размещена на сайте ЕИС РФ в сфере закупок.

Проанализировав документацию и оценив довод заявителя, Комиссия установила, что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики услуги, которые отвечают его потребностям, также вправе в необходимой степени детализировать предмет электронного аукциона.

Рассмотрев представленные документы, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «СИБАВТОМЕТ» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.