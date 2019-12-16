Жалоба ООО «Победитель Тендера» на действия заказчика признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Победитель Тендера» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку мониторов, подключаемых к компьютеру, системных блоков для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Курской, Тамбовской области.

Заявитель полагает, что заказчиком нарушено применение положений Постановления Правительства РФ № 878 и статья 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представители заказчика выразили мнение о необоснованности жалобы и пояснили, что при проведении данной закупки заказчик действовал в соответствии с нормами действующего законодательства.

Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Победитель Тендера» необоснованной.