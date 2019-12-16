Жалоба ООО «Континент» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Континент» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку масел моторных, гидравлических, трансмиссионных и специальных жидкостей.

Заявитель полагает, что документация электронного аукциона содержит нарушение требований части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, что является необоснованным ограничением конкуренции. Также заявитель считает, что в документации данного электронного аукциона установлены требования к компонентам товара, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара, что также нарушает требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель заказчика, представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы, пояснили, что требуемые показатели товара установлены в соответствии с потребностью заказчика.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя заказчика, представителя уполномоченного органа, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Континент» необоснованной.