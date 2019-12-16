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Жалоба ООО «Континент» на положения документации признана необоснованной

 Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Континент»  на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку масел моторных, гидравлических, трансмиссионных и специальных жидкостей.

 Заявитель полагает, что  документация электронного аукциона содержит нарушение требований части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, что является необоснованным ограничением конкуренции. Также заявитель считает, что в  документации данного электронного аукциона установлены требования к компонентам товара, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара, что также  нарушает требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Представитель заказчика, представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы, пояснили, что требуемые показатели товара установлены в соответствии с потребностью заказчика.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя  заказчика, представителя уполномоченного органа,  Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Континент»  необоснованной.

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