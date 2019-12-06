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Жалоба ООО «ГосТендер» (г.Воронеж) на положения аукционной документации признана частично обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание

 Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ГосТендер» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области с дорожными элементами и сооружениями на них (Меленковский и Муромский районы) для нужд ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

По мнению заявителя, требования к материалам, используемым при выполнении работ, установлены заказчиком с нарушением положений действующих ГОСТов. Кроме того, заказчик требует указать в аукционных заявках конкретные характеристики материалов, используемых при выполнении работ, однако по многим позициям такие параметры можно указать только после проведения лабораторных испытаний и на момент подачи заявки они могут быть неизвестны участнику закупки.

Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ГосТендер»  по доводам, изложенным в ней,   частично обоснованной (в части требования заказчика об  указании в составе заявки на участие в электронном аукционе характеристик материалов, используемых при выполнении работ, которые могут быть  неизвестны потенциальным участникам закупки на момент подачи заявок). В отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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