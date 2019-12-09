Жалоба ООО «ГАРАНТ-М» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия ладимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ГАРАНТ-М» на положения документации об электронном аукционе на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку товара (перчатки медицинские) для обеспечения нужд ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» на 2020г.

По мнению заявителя, документация рассматриваемого электронного аукциона (позиции 5.3, 5.4 Приложения № 1 к информационной карте электронного аукциона) и действия заказчика содержат нарушения положений статей 6,8,33,64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ГАРАНТ-М» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.