Жалоба ООО «ЧОО «Стража» признана необоснованной, заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ЧОО «Стража» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на оказание услуг охраны для нужд ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Киржача».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно признала ООО «ЧОО «Стража» несоответствующей требованиям аукционной документации.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ЧОО «Стража» на действия аукционной комиссии необоснованной.

Однако в результате проведенной внеплановой проверки Комиссия установила, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.