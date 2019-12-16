18+

Жалоба ООО «Бизнес-Актив» на положения документации признана необоснованной

 Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Бизнес-Актив» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку товара (шприцы) для обеспечения нужд ГБУЗ ВО » Киржачская РБ» на 2020г.

  Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, что              вводит в заблуждение участников закупки и приводит к прямому нарушению действующих ГОСТов. Также, по мнению заявителя, в документации присутствуют требования, которые  необоснованно ограничивают конкуренцию.

В письменных отзывах заказчик и уполномоченный орган выразили мнение о необоснованности жалобы.

Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Бизнес-Актив»  необоснованной.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение