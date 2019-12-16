Жалоба ООО «Бизнес-Актив» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Бизнес-Актив» на положения документации при проведении электронного аукциона на закупку товара (шприцы) для обеспечения нужд ГБУЗ ВО » Киржачская РБ» на 2020г.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, что вводит в заблуждение участников закупки и приводит к прямому нарушению действующих ГОСТов. Также, по мнению заявителя, в документации присутствуют требования, которые необоснованно ограничивают конкуренцию.

В письменных отзывах заказчик и уполномоченный орган выразили мнение о необоснованности жалобы.

Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Бизнес-Актив» необоснованной.