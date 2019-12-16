Жалоба ООО «АктивПроект» на положения документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу жалоба ООО «АктивПроект» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов в д. Нестерково Камешковского района» для нужд МУ «УЖКХ» Камешковского района.

По мнению заявителя, документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушение норм действующего законодательства, а именно незаконно не установлено требование о наличии у участников закупочной документации выписки из саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

Представитель уполномоченного органа, представители заказчика возразили относительно существа жалобы.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя уполномоченного органа, представителей заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «АктивПроект» необоснованной.