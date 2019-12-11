Жалоба ИП Ч… на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ИП Ч… на положение документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту дорог общего пользования в городе Юрьев-Польский.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в частности установлен неисполнимый для добросовестных участников закупки срок исполнения Контракта, что нарушает ч.1 и ч. 2 cт. 8, п.1 ч.1 cт. 33 Закона №44-ФЗ, ограничивая круг потенциальных участников закупки.

Изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ИП Ч… по доводам, изложенным в ней, необоснованной.