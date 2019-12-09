Жалоба АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» на действия организатора аукциона признана необоснованной

Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрена жалоба АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» на действия организатора аукциона по продаже права на заключение договора аренды государственного недвижимого имущества Государственное бюджетное учреждение «Управление административными зданиями администрации Владимирской области».

По мнению заявителя организатором аукциона были нарушены положения правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67, а также размещение противоречащих протоколов определения победителя на сайте https://torgi.gov.ru.

В рамках статьи 18.1 Закона о защите конкуренции подлежат обжалованию и исследованию лишь те действия (бездействие) организатора конкурса, конкурсной комиссии, которые нарушают (могу нарушить) права и законные интересы подателя жалобы, но не неограниченного круга лиц.

Комиссией не установлено фактов, свидетельствующих о нарушении прав и законных интересов Заявителя, ввиду чего доводы жалобы признаны необоснованным.