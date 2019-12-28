Запрещенный снюс неизвестного происхождения нашли в Александрове

Александровская городская прокуратура обнаружила на прилавках одного из магазинов запрещенную на территории региона жевательную смесь без табака. Снюс продавали по фиктивным документам. В бумагах в качестве производителя значится некий индивидуальный предприниматель из Собинского района. Продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 15 000 рублей за недостоверное декларирование соответствия продукции.

— Материалы прокуратуры переданы в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки и дачи правовой оценки содеянному, — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Продавцу выписали штраф в 15 000 рублей.

Мониторинг законности оборота снюсов продолжается, по каждому выявленному факту будет дана юридическая оценка. С Нового года во Владимирской области магазины должны изъять из продажи никотиносодержащую продукцию. На внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты приняли закон о запрете на торговлю снюсами.

Ранее «Призыв» сообщал, что региональное управление Роспотребнадзора начало проверки точек продажи жевательных смесей и открыло горячую линию.

Елена Пляскина

Фото: post.healthline.com