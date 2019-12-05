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Заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица — заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

В ходе рассмотрения дела установлено, что заказчик в нарушение части 1 статьи 74 Закона о контрактной системе в сфере закупок сократил срок подачи заявок.

Должностным лицом, сократившим сроки подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) является заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Рассмотрев материалы дела,  заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал должностное лицо – заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях  виновным в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей  в доход бюджета.

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