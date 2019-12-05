Заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица — заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

В ходе рассмотрения дела установлено, что заказчик в нарушение части 1 статьи 74 Закона о контрактной системе в сфере закупок сократил срок подачи заявок.

Должностным лицом, сократившим сроки подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) является заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – заместителя руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей в доход бюджета.