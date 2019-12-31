Закончите строчку популярной новогодней песни

Теперь она нарядная

На праздник к нам пришла

И много, много радости… Детишкам принесла Всем людям создала С собою привезла Правильно! Неправильно! -

Новый год настает,

С Новым годом, с новым счастьем,

Время мчит нас вперёд… Елку побыстрей украсьте Каждый будет сопричастен Старый год уже не властен Правильно! Неправильно! -

Ёлочка, ёлочка - яркие огни,

Синими бусами, ёлочка, звени.

Встанем под ёлочкой в дружный хоровод… Дед Мороз для каждого подарок принесет! Весело, весело встретим Новый год! В Новом году всем нам повезет! Правильно! Неправильно! -

И Новый год,

Что вот-вот настанет,

Исполнит вмиг мечту твою,

Если снежинка не растает,

В твоей ладони не растает… Пока часы двенадцать бьют Пока шампанское нальют Пока все песни не споют Правильно! Неправильно! -

Новогодние игрушки,

свечи и хлопушки в нём.

А весёлые зверюшки

мой перевернули дом.

Завели весёлый хоровод,

до чего смешон лесной народ.

И не верилось, что… все скует искристый лед все сбудется в Новый год всё пройдёт сказочным сном Правильно! Неправильно! -

Кабы не было зимы,

А всё время лето,

Мы б не знали кутерьмы… С принятием бюджета Новогодней этой Пышного банкета Правильно! Неправильно! -

Хлоп-хлоп хлопушки развешаны на ёлке.

Топ-топ игрушки закружили хороводом.

Тик-так часики идут, а стрелки-носики

Бегут… страну поздравить с Новым годом чтоб сделать оборот за оборотом к немыслимым высотам Правильно! Неправильно! -

Скоро в двери к вам войдёт Новый год,

Всем удачу принесёт Новый год.

Каждый пусть себе нальёт,

выпьет с нами и споёт: Нужно больше нам крупных банкнот! Новый год, Новый год, Новый год! Пусть старается Автозавод! Правильно! Неправильно! -

Елка, елка, елка - нет тебя красивей!

Елка, елка, елка - наша Мисс России!

Рядом с елкой зажигай… Фейерверки поскорей запускай! Песню нашу веселей запевай! Веселись и не скучай! Правильно! Неправильно! -