Выигравший иномарку счастливчик пытается вернуть ее через суд

Счастливчик, выигравший иномарку от одного из автосалонов Владимира, поспешил от нее… избавиться. Мужчина нашел в автомобиле массу изъянов: гремящие звуки передней части автомобиля, скрип передних сидений, деформация обивки на передних сидениях, некорректная работа бортового компьютера и т.д. Пока машина была на гарантии, победитель розыгрыша не раз обращался в салон, чтобы устранить недочеты. Иномарку принимали на осмотр, но никаких документов на руки владельцу не выдавали.

Приехав очередной раз в салон, владелец авто получил отказ в ее починке. Мужчине объяснили: гарантийный срок истек. На требование заменить автомобиль или вернуть деньги он также получил отказ. Тогда мужчина обратился с иском в суд. Причем в качестве ответчика выступил не только автосалон, но и производитель авто.

Однако суд истца не поддержал.

По результатам экспертизы было установлено, что недостатки в автомобиле относятся к производственным, а его владелец не соблюдал руководство по эксплуатации в части установленного технического обслуживания, и выявленные недостатки, в связи с этим, физически не могли быть своевременно устранены, уточняет пресс-служба Октябрьского районного суда.

Не согласившись с вынесенным решением, истец подал апелляционную жалобу. Однако и она была оставлена без удовлетворения.

Ранее «Призыв» сообщал, что муромлянин, в квартире которого случился пожар из-за утечки газа, отсудил у газовщиков компенсацию морального и материального ущерба.

Ольга Ефремова

Фото: osalonah.ru