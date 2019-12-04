Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции

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Предисловие к Рождеству Христову
Введение во храм Пресвятой Богородицы входит в двенадцать главных православных церковных праздников. В 2019 году он отмечается 4 декабря (21 ноября по старому стилю) и приходится на Рождественский пост. Если при Рождестве Богоматери можно было лишь смутно предугадывать ее высокое предназначение, то Введение во храм Богоматери стало ее зримым явлением миру, «безмолвной» проповедью о близком пришествии в мир Спасителя. Оно стало предисловием к Рождеству Христову. Введение также отмечено в народном месяцеслове целым рядом особых поверий и связанных с ними обычаев. Подробнее о истории и традициях этого православного праздника читайте в нашей статье.
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История праздника
Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, молясь об избавлении от бесплодия, дали обет, что, если родится дитя, они посвятят его на служение Богу. Их просьбы исполнились, и появилась на свет Мария. Когда ей исполнилось три года, родители одели дочь в новые одежды и с песнями, свечами и родственниками выдвинулись из Назарета в Иерусалим. Через три дня пришли они к храму, где встретил их первосвященник Захария (по преданию отец Иоанна Крестителя) с другими священниками. 15 крутых ступенек (именно столько псалмов распевали священники перед входом) юная Мария преодолела легко и быстро. Захария принял Пресвятую Деву и отвел ее в святилище храма, куда только первосвященник мог входить один раз в год. Он это сделал по внушению свыше — ему явился ангел и открыл тайну о будущем Марии.
До 14 лет Дева Мария находилась в храме, где постоянно молилась, изучала Священное писание, училась рукоделию у старших сестер. По достижении этого возраста она должна была покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказалась, сказав, что посвящена Богу с рождения. Священники были озадачены, ведь в храме ее оставить было нельзя, но и насильно замуж не выдать. Обратились они с молитвой к Всевышнему, чтобы указал он им волю свою. Тогда к первосвященнику спустился ангел и сказал, что нужно собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», чтобы среди них Господь указал, кем быть хранителем Девы Марии. Для этого им нужно было принести посохи, которые Захария поставил в святилище храма. Спустя некоторое время посох вдовца Иосифа расцвел, а на нем сидела голубка. Так Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.
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Богослужения
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднества и четыре дня попразднества. Богослужебно он связан со скоро ожидаемым праздником Рождества Христова. Начиная со дня Введения во храм на утрени в церквях поется рождественская катавасия (песнопение) «Христос раждается, славите». Накануне праздника служится великая вечерня с литией и торжественная утреня. Священники надевают богородичные голубые облачения. В праздник совершается всенощное бдение, а на следующий день — Божественная Литургия. Чувством искренней детской любви к Богу наполнены тексты праздничной службы. Как пишет выдающийся русский литургист М. Скабалланович: «редкий праздник переливается такой светлой, легкой радостью».
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Народные традиции
Этот праздник относился на Руси к женским, «бабьим» праздникам, как и день Покрова Богородицы, мучениц Екатерины и Варвары, а также Параскевы Пятницы. На Введение, если было достаточно снега, начинались санные катания. Наши предки относились к этому как к особому торжеству. Открывали «сезон» молодожены, обвенчанные церковью.
В старину этот праздник был днем первого зимнего торга. Введенские ярмарки начинались сразу после окончания утренней божественной литургии и часто располагались на прилегающих к Введенским храмам площадях. Здесь можно было приобрести разнообразные товары, повеселиться от души и полакомиться предложенными угощениями. Именно на Введенских ярмарках продавали сани: одиночные, парные, троечные; будничные и праздничные, украшенные искусной резьбой или росписью, а также конную упряжь для зимы. Кроме этого, всегда продавали мороженую рыбу, а также привезенные из окрестных деревень заготовки осенней поры — сушеные грибы и ягоды к постному столу горожан.
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Погодные приметы
Праздник Введения всегда связывался с природным циклом вхождения природы из осени в зиму.
— Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили.
— На Введенье — толстое леденье.
— Введенье пришло — зиму привело.
— Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома — будет богатый урожай хлебов.
По погоде на этот праздник делали выводы о состоянии природы в дни всех последующих зимних праздников: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы».
Тем не менее в центре России на Введение нередко случалась оттепель:
— Введенские морозы зимы не ставят.
— Введенье ломает леденье.
— До Введенья если снег выпадет, то растает.
В ночь перед Введением в любую погоду на несколько минут распускается верба. Один из читателей Призыв.ру в прошлом году стал свидетелем этого чуда.
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Введенское чудо на Вятском озере
4 декабря – престольный праздник всех Введенских церквей. В том числе и Свято-Введенской островной пустыни, расположенной в 3 км от города Покрова Петушинского района и в 80 км от Владимира, на небольшом островке Вятского озера. В прежнее время туда можно было добраться только на лодке, сейчас к обители ведут два моста – деревянный и бетонный.
В конце XVI века на этом острове монахи Сергий и Тимофей соорудили для себя деревянную церквушку и келью. Потянулись к ним люди, поселение становилось все больше. Верующие задумали построить храм в честь Введения в храм Богородицы, на что получили в 1708 году благословение от митрополита Стефана. В 1729-м вместо деревянного был возведен каменный храм, а также церкви Николая Чудотворца и пророка Илии. Были построены новые кельи и настоятельский корпус, заменено ограждение на новое из кирпича, а на берегу обустроены дома для паломников.
После революции, в 1918 году, здания монастыря передали в собственность государства, их передавали из года в год разным организациям: дому для престарелых, детскому дому, женской колонии… В Введенском храме устроили школу для осужденных грешниц, а в Никольской церкви — клуб и кинозал. Все стало меняться после крушения СССР. В мае 1994 года будущая игумения Феврония обратилась к директору колонии Карпенко с просьбой о разрешении отслужить в здании храма на территории колонии молебен. Директор ответил, что передаёт Никольскую церковь монастырю, ибо во сне к нему пришёл «какой-то седой старичок» и сказал, что храм нужно отдать. Первая служба в возрожденной Никольской церкви прошла на Рождество Христово 1995 года, а Островная пустынь получила статус уже женского монастыря. После возвращения зданий обитель находится в стадии восстановления до сих пор, хотя реставрационные и строительные работы проведены колоссальные.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: mtdata.ru
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